По данным агентства, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по миротворческим миссиям остался без записей точных слов президента РФ

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф пришел 6 августа на встречу с президентом России Владимиром Путиным без секретаря Госдепартамента, нарушив тем самым протокол. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Уиткофф остался без записей точных слов российского президента. В результате во время телефонного разговора с европейскими лидерами 7 августа спецпосланник Трампа предоставил противоречивую информацию, чем вызвал недовольство американских чиновников, включая спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

6 августа утром Уиткофф был принят президентом РФ Владимиром Путиным. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, состоялся полезный и конструктивный разговор. Он отметил, что российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от Трампа.