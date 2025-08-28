Президент Белоруссии отметил, что российский лидер Владимир Путин этого не ожидал

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что как-то раз привез в Кремль четыре мешка белорусского картофеля. Соответствующую видеозапись привел близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".

"Это с шутки [президента РФ Владимира] Путина началось, когда я [спросил]: "Что тебе подарить?" А он говорит: "Картошки". Так я ему в Кремль прямо четыре мешка и завез, что он не ожидал. После того все: "А мне, а мне, а нам [картофеля]", - поделился Лукашенко.

По его словам, белорусская картошка очень востребована. "Конечно, такого картофеля, если по-настоящему выращен, ни в Узбекистане, ни даже в Казахстане, ни в других республиках постсоветского пространства нет. Я не говорю уже о Китае и более южных государствах. Поэтому белорусский картофель везде всегда нужен", - добавил лидер республики.

Ранее Лукашенко заявил, что привезет на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) российскому лидеру по его просьбе свежий белорусский картофель, а также возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, которые соберутся на саммит.