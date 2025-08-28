Президент Белоруссии отметил, что БССР занимала третье место по выращиванию этого овоща

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ест мало картошки. Соответствующую видеозапись привел близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".

"Я вам говорил, что мало картошки употребляю. Но, тем не менее, академики мне иногда подкидывают новые сорта, я смотрю, как они произрастают. Это имеется в виду картофель отечественной селекции", - сказал он на совещании в Могилевской области по вопросам развития картофелеводства.

По словам президента, БССР занимала третье место по выращиванию этого овоща. "Во времена СССР не зря в шутку прозвали нас бульбашами, хоть мы и занимали тогда лишь третье место по объемам после России и Украины, но у них возделывался картофель на большем количестве гектаров", - напомнил Лукашенко.

Как отметил президент, "при такой любви к картошке" белорусы всегда умели ее выращивать как в сельскохозяйственных организациях, так и на личных подворьях. "До сих пор если у кого-то есть клочок земли, то заботливый, хороший хозяин, если у него домик в деревне, обязательно выращивает картошки грядку-другую. Но некоторые из нас уже обнаглели до такой степени, что трудно наклониться и корзину картошки посеять весной, чтобы обеспечить себя хотя бы поздним летом и осенью этим хлебом", - добавил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что жители Белоруссии больше всех в мире употребляют в пищу картофель.