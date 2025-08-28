Гутерриш отправится в Китай на саммит ШОС и встретится с Си Цзиньпином

В рамках визита у генсека ООН также запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел КНР Ван И и другими лидерами

ООН, 28 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Китай для участия в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь, где у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, Гутерриш вылетит в Китай позднее 28 августа. Генсек выступит на сессии "ШОС плюс". В рамках визита у него также запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел КНР Ван И и рядом других лидеров, которые прибудут на саммит.