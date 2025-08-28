Отсутствие полноценного международного расследования спровоцирует новые диверсии, отметил Недждет Памир

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Высказанная российской стороной в ООН критика в отношении хода расследования подрыва "Северных потоков" справедлива, а отсутствие полноценного международного расследования спровоцирует новые диверсии. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС ведущий турецкий эксперт в области энергетики Недждет Памир.

Так он прокомментировал высказывания исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о риске для других регионов мира рецидивов атак, подобных подрывам "Северных потоков", в контексте бездействия ООН.

"Полянский справедливо раскритиковал незавершенный характер расследования диверсии на газопроводе "Северный поток", несмотря на то что с того момента прошло уже три года. [Следователи] полагают, что международное сообщество поверит в то, что диверсию на глубине 70-80 м, выведшую газопровод из строя, в одиночку осуществили несколько любителей из Украины, как об этом неубедительно утверждали официальные лица Швеции, Дании и Германии", - отметил Памир.

По его выражению, "надо быть либо крайне наивным, либо злонамеренным, чтобы полагать, что саботаж на "Северном потоке" был осуществлен без государственной поддержки". "Сокрытие фактов в этом контексте также может в будущем поспособствовать совершению подобных террористических атак на другие трубопроводы", - считает собеседник.

"Международное право требует, чтобы расследование по "Северному потоку" проводилось комиссией, в состав которой входят представители Российской Федерации и стран, не входящих в НАТО. В противном случае это лишь спровоцирует новые диверсии и террористическую деятельность", - отметил Памир.

26 августа Полянский заявил в ООН, что Россия недовольна ходом расследования по делу о подрыве "Северных потоков" и считает, что оно движется в неверном направлении. По его словам, "все движется к тому, чтобы сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом, и представить неких козлов отпущения, которые, может, были причастны к этому преступлению, но не могли совершить его в одиночку". Он также указал на необходимость проведения международного расследования, "чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем".