ООН, 28 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников иранской ядерной сделки (СВПД) и Совет Безопасности продолжить переговоры для поиска дипломатического решения после получения письма от Франции, Германии и Великобритании о запуске процесса восстановления санкций в отношении Ирана. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик подтвердил, что генсек осведомлен о получении Совбезом письма от "евротройки" в соответствии с резолюцией 2231. По словам Гутерриша, "в ближайшие 30 дней существует окно возможностей, чтобы избежать дальнейшей эскалации и найти путь, который бы служил миру". Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны найти решение, которое "обеспечит мирный характер иранской ядерной программы и принесет экономические выгоды народу Ирана". Он также подчеркнул необходимость "приложить все усилия для предотвращения возобновления военного конфликта" и призвал отдать приоритет диалогу.