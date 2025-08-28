Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто ранее сообщил о решении правительства закрыть въезд в Шенгенскую зону Роберту Бровди, которого считают ответственным за атаку на нефтепровод "Дружба"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Послу Венгрии на Украине была вручена нота протеста в ответ на запрет на въезд на венгерскую территорию командира ВСУ Роберта Бровди, ответственного за удары по трубопроводу "Дружба".

"Ему была вручена нота протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства на Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд на родину его предков. Мы призываем Венгрию и впредь воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина по-прежнему готова", - написал глава МИД Украина Андрей Сибига в X.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о решении правительства страны закрыть въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за атаку на нефтепровод "Дружба". В Будапеште характеризуют эту атаку как посягательство на суверенитет Венгрии. Имя украинского военного не называлось. Позже Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии уточнило фамилию ответственного за атаку - речь идет о гражданине Украины, этническом венгре из Закарпатья Роберте Бровди. Сообщалось также, что с июня 2025 года Бровди назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ с позывным Мадьяр.

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС.

Отношения Киева и Будапешта остаются непростыми. Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.