Президент США отправится в Нью-Йорк 22 сентября

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 23 сентября", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

Президент России Владимир Путин ранее сформировал состав делегации РФ для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ее возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Членами делегации стали замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постпред РФ при ООН Василий Небензя. 80-я сессия ГА ООН начнется в сентябре.

В новость внесена правка (20:19 мск) - меняется дата выступления.