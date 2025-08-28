Окончательное решение об экстрадиции Плахотнюка ожидается 1 сентября

Адвокат Лучиан Рогак ранее обвинил власти Молдавии в том, что они намеренно затягивают процесс

КИШИНЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Окончательное решение об экстрадиции арестованного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка может быть принято 1 сентября. Об этом заявил его адвокат Лучиан Рогак.

"Уже в понедельник Минюстом Греции может быть принято решение об экстрадиции, потому что большинство документов об экстрадиции Владимира Плахотнюка уже на столе министра юстиции Греции. И формально должно к этому времени дойти и сегодняшнее решение суда. Поэтому я не вижу препятствий для того, чтобы уже в понедельник было принято это решение", - заявил Рогак в видеообращении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На прошлой неделе Рогак обвинил власти Молдавии в том, что они намеренно затягивают экстрадицию Плахотнюка разделив его дело на множество частей и используя пробелы в законодательстве об экстрадиции. Он пояснил, что для каждого отдельного дела делается новый запрос, назначается новое заседание суда и выносится новое решение. Пока эти параллельные процедуры не были завершены, Минюст Греции не мог принять окончательное решение, пояснил адвокат.

Со своей стороны Плахотнюк выступил с обращением, в котором призвал своих сторонников объединиться для смены действующей власти в Молдавии. По его мнению, за годы правления президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности в экономике случилась катастрофа, цены на газ, электричество и нефтепродукты выросли в несколько раз, сельхозпроизводителей бросили на произвол судьбы в разгар засухи и кризиса, церковь унижена и разобщена. Политик раскритиковал власти за то, что они "разорвали общество на части" по этническому и идеологическому признаку, из страны еженедельно уезжают сотни и тысячи людей. Он подчеркнул, что правосудие превратили в служанку власти, профессионалов в госструктурах унижают некомпетентные представители фонда Сороса (признан в РФ нежелательной организацией).

Ранее бывший премьер Молдавии Ион Стурза выступил с заявлением, что власти Молдавии боятся возвращения Плахотнюка, который, по его словам, обладает серьезным архивом компромата на политиков и чиновников. По его словам, бывший лидер Демократической партии "коррумпировал и привязал к себе львиную долю молдавской политической элиты, до 90% из того, что мы сегодня видим, создав мощную инфраструктуру влияния". Стурза утверждает, что список скомпрометированных лиц включает бывших президентов, премьеров, председателей Конституционного суда и депутатов, получавших от него деньги. А экс-спикер парламента Александр Слусарь прямо заявил, что премьер Молдавии Дорин Речан боится возвращения Плахотнюка, у которого есть компромат на него. Он напомнил, что после того, как Плахотнюк захватил власть в стране, против Речана собирались завести несколько уголовных дел, но затем их закрыли.