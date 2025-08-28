Как отмечает газета, глава Нацразведки США не знала об этом, при этом ее подопечные не проконсультировались должным образом с коллегами из ЦРУ перед публикацией списка

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард лишила допуска к секретным данным и раскрыла имя сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, работавшего под прикрытием. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, в список из 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб, лишенных допуска к секретным материалам, попал в том числе высокопоставленный сотрудник ЦРУ, работавший под прикрытием и специализировавшийся на России. Как отмечает газета, Габбард не знала об этом, при этом ее подопечные не проконсультировались должным образом с коллегами из ЦРУ перед публикацией списка.

Руководство спецслужбы также не было уведомлено о том, что Габбард опубликует список имен в X. Издание не уточняет, о каком именно сотруднике ЦРУ идет речь.

27 августа газета The Washington Post сообщила, что в числе 37 лиц, лишенных допуска к секретным материалам, была ведущий эксперт ЦРУ по России, проработавшая в спецслужбе 29 лет. Издание отмечало, что кадровая сотрудница ЦРУ, в частности, активно участвовала в подготовке к проведению на Аляске встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа.

19 августа директор Национальной разведки США сообщила в социальной сети X о лишении по указанию Трампа допуска к секретным данным 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб. По словам Габбард, они "злоупотребляли доверием общественности путем использования в политических целях разведданных и манипулирования ими, организации без разрешения их утечек", а также допускали иные "вопиющие нарушения норм ведения разведывательной деятельности".