Белый дом: Трамп недоволен развитием событий по Украине

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что американский лидер "продолжает внимательно следить за ситуацией"

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп недоволен развитием событий по Украине, однако и не удивлен ими. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он был недоволен этими новостями, но и не удивлен", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов, указав, что "Украина недавно нанесла удар по нефтеперерабатывающим заводам России".

Ливитт добавила, что Трамп "продолжает внимательно следить за ситуацией". "Но, возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Президент [США] хочет, чтобы она закончилась, но лидеры этих двух стран должны хотеть этого и стремиться к этому", - указала пресс-секретарь. Она также отметила, что американский лидер "позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу".