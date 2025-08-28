Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп "готов применить любой элемент американской силы для борьбы" с поставками в страну наркотиков, уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась уточнить, могут ли США применить военную силу против Венесуэлы, утверждала, что ее президент Николас Мадуро нелегитимен.

Вопрос о возможности применения Соединенными Штатами военной силы против Венесуэлы был задан Ливитт на регулярном брифинге для журналистов. "Я не буду опережать президента [США Дональда Трампа] в том, что касается каких-либо военных действий или касающихся этого вопросов", - заявила в ответ Ливитт, подчеркнув, что Трамп "готов применить любой элемент американской силы для борьбы" с поставками в страну наркотиков и "привлечения виновных к ответственности". "Режим Мадуро не является легитимным правительством Венесуэлы. Это террористический наркокартель, а Мадуро не является легитимным президентом", - утверждала она, назвав лидера боливарианской республики "главой наркокартеля, скрывающимся" от правосудия.

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Сообщается также о переброске в этот район атомной подводной лодки USS Newport News и ракетного крейсера USS Lake Erie. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Вашингтон безосновательно обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles. Министр юстиции (генеральный прокурор) США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту Мадуро.