ТАСС: Турция готова выполнить обязательства по урегулированию между РФ и Украиной

Глава МИД республики Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио обсудил также текущую ситуацию в секторе Газа

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заверил о готовности Анкары выполнять обязательства в рамках процесса урегулирования между Россией и Украиной.

"28 августа министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Были оценены усилия, направленные на достижение мира между Россией и Украиной. Фидан заявил, что Турция готова выполнять свои обязательства в этом процессе", - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Также "обсуждалась текущая ситуация в секторе Газа и усилия по достижению прекращения огня". Фидан в этом контексте "отметил необходимость скорейшего улучшения гуманитарной ситуации".