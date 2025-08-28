28 августа, 20:57
Военная операция на Украине

ТАСС: Турция готова выполнить обязательства по урегулированию между РФ и Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Глава МИД Турции Хакан Фидан
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Глава МИД республики Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио обсудил также текущую ситуацию в секторе Газа

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заверил о готовности Анкары выполнять обязательства в рамках процесса урегулирования между Россией и Украиной.

"28 августа министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Были оценены усилия, направленные на достижение мира между Россией и Украиной. Фидан заявил, что Турция готова выполнять свои обязательства в этом процессе", - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Также "обсуждалась текущая ситуация в секторе Газа и усилия по достижению прекращения огня". Фидан в этом контексте "отметил необходимость скорейшего улучшения гуманитарной ситуации". 

