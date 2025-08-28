Как отметил премьер-министр Израиля, стороны сосредоточены на трех вещах: защите друзской общины в провинции Эс-Сувейда, создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска до Голанских высот и создании гуманитарного коридора

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "в эти минуты" ведется обсуждение вопроса о создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска. Соответствующее заявление он сделал на встрече с духовным лидером израильской друзской общины шейхом Муафаком Тарифом на севере Израиля, сообщила канцелярия главы кабмина.

"Сейчас мы сосредоточены на трех вещах: защите друзской общины в провинции Эс-Сувейда, создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска до Голанских высот, включая провинцию Эс-Сувейда, и создании гуманитарного коридора, который позволит доставлять продовольствие, строительные материалы, а также масштабную медицинскую помощь. Обсуждение этих вопросов ведется прямо сейчас, в эти минуты", - сказал Нетеньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что делегации арабской республики и Израиля продвинулись в ходе переговоров по выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности. Он также отметил важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока, подчеркнув, что "без колебаний примет любое решение или одобрит договор, отвечающий интересам Сирии и региона". 24 августа спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак прибыл в Израиль, где провел встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

20 августа министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани провел в Париже переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером. Встреча состоялась в результате посреднических усилий США, стороны обсудили совместные меры по снижению напряженности в провинции Эс-Сувейда и укрепление стабильности на юге Сирии. Была подчеркнута необходимость разработки четкого механизма по возобновлению действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года.