Израильский премьер-министр и Синди Маккейн обсудили важность защиты гражданского населения от голода и недоедания

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн договорились удвоить усилия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном канцелярией главы израильского кабмина.

"Нетаньяху и исполнительный директор ВПП Синди Маккейн встретились в Иерусалиме. Они провели конструктивную встречу, посвященную продолжающейся доставке гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Они обсудили важность защиты гражданского населения от голода и недоедания и обеспечения удовлетворения его основных потребностей. Они отметили увеличение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу за последний месяц, и договорились удвоить усилия по ускорению и поддержке поставок гуманитарных грузов в Газу, учитывая острую потребность в помощи на местах", - говорится в заявлении.

В документе указывается, что стороны "достигли согласия" в том, что "необходимо приложить все усилия для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до наиболее уязвимых слоев населения там, где они находятся, и чтобы она предоставлялась исключительно гражданскому населению".