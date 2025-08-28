По информации журнала, американский лидер становится все более "нетерпеливым" в ходе переговорного процесса

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выражает недовольство в связи с требованиями Владимира Зеленского и европейских лидеров относительно урегулирования конфликта на Украине и считает эти требования "нереалистичными", сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп становится все более "нетерпеливым" в ходе переговорного процесса и в частном порядке выражает недовольство тем, что его "дипломатические попытки" пока не увенчались успехом. Американский президент также считает, что "Украине необходимо смириться" с возможной потерей части территорий для прекращения конфликта с Россией.

При этом представитель Белого дома сообщил журналу, что Трамп и его команда по нацбезопасности продолжают взаимодействие с российскими и украинскими официальными лицами, но "дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. 18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.

Как отмечал позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова к переговорной работе по Украине в любых форматах, если работа будет честной и не будет сводиться к втягиванию США в воинственную кампанию Европы.