Идет обсуждение механизмов мирного решения конфликта, уточнил глава МИД Турции

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на данный момент дата возможного саммита по мирному урегулированию конфликта Украины и России не определена.

"После саммита на Аляске [между РФ и США] мы видим, что есть согласие по определенным принципам. Есть общее согласие между россиянами и американцами. Обсуждается возможность проведения в будущем саммита для реализации этих договоренностей. Дата этого саммита пока не определена. И есть определенные вопросы, вызывающие озабоченность в связи с такими переговорами. Должны ли лидеры собраться вместе для решения проблемы, или же сначала делегации должны предварительно решить некоторые вопросы перед встречей лидеров? Этот вопрос все еще остается открытым", - сказал Фидан в эфире телеканала TGRT.

Он добавил, что на данном этапе идет обсуждение механизмов мирного урегулирования. "Вопрос в том, для чего будет предназначен этот механизм. Для обороны Украины или для обеспечения выполнения любых заключенных соглашений? Будут ли рамки и условия соглашения о гарантиях безопасности одинаково приемлемы для России и Украины? Это ключевые вопросы", - отметил министр.