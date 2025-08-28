Украинские власти ранее запросили у Соединенных Штатов до 3 350 таких ракет, а также навигационные системы для них

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Украине более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующего материально-технического обеспечения за $825 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как уточняется в заявлении, украинские власти ранее запросили у США до 3 350 таких ракет, а также навигационные системы и средства подавления помех для их оснащения. Кроме того, Вашингтон готов продать Киеву различное оборудование, связанное с этими ракетами. Украина может использовать для оплаты вооружений средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией, а также деньги, выделенные ранее США.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности", поскольку "укрепит безопасность страны из числа партнеров". В агентстве полагают, что упомянутые вооружения "расширят возможности Украины по реагированию на текущие и будущие угрозы".

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу этих систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Газета The Wall Street Journal на прошлой неделе сообщила со ссылкой на источники, что Украина, как ожидается, получит упомянутые ракеты в течение 6 недель. По сведениям издания, одобрение продажи этих вооружений откладывалось до встреч президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.