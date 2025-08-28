Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

Лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси отметил, что теперь они способны нести несколько боевых блоков

ДУБАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Йеменские хуситы (мятежное движение "Ансар Аллах") начали производить баллистические ракеты с разделяющейся головной частью. Об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси.

"Ракетные войска принесли нам хорошие новости о новом достижении, которое обеспокоило израильского врага. Мы начали производить разделяющиеся боеголовки для баллистических ракет "Палестина-2". Теперь они способны нести несколько боевых блоков", - сказал лидер "Ансар Аллах" в телевизионном обращении к своим сторонникам.

22 августа хуситы заявили о нанесении удара "гиперзвуковой баллистической ракетой" по территории Израиля. Его власти сообщили, что запущенная из Йемена ракета "развалилась в полете", поэтому израильские силы противовоздушной обороны сбивали ее по частям. Позже армия Израиля пришла к выводу, что хуситы впервые запустили ракету с разделяющейся боеголовкой.

Движение "Ансар Аллах" регулярно заявляет об использовании "гиперзвуковых баллистических ракет", что вызывает скепсис у военных экспертов, поскольку повстанческая группировка, контролирующая часть территории одной из беднейших стран мира, не может обеспечить производство современных вооружений.

В отчетах экспертов Совета Безопасности ООН периодически фигурируют сведения о попытках контрабанды оружия из Ирана в Йемен морским путем. Точные объемы и периодичность этих поставок неизвестны, однако ракеты, которыми пользуется движение "Ансар Аллах", аналогичны иранским образцам вооружений.

Хуситы продолжают настаивать, что их арсенал состоит из оружия собственного производства. Иран также отвергает обвинения в военной поддержке йеменских повстанцев.