Администрация США опасается, что выделенные из федерального бюджета деньги могут использоваться "в целях продвижения политических или законодательных" инициатив

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции, выполняющему в стране функции генеральной прокуратуры, проверить возможное использование федеральных грантов для лоббистской и политической деятельности. Об этом говорится в меморандуме на имя министра юстиции США Пэм Бонди, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что у американской администрации "вызывает серьезные опасения с точки зрения права" использование федеральных грантов "в целях продвижения политических или законодательных" инициатив. "Федеральное законодательство строго ограничивает использование средств, выделенных по линии федеральных грантов, и во многих случаях запрещает получателям грантов использовать их в лоббистских целях или для поддержки кандидатов на политические посты", - отметил Трамп.

В связи с этим глава американской администрации поручил министру юстиции - генеральному прокурору США "в сотрудничестве с главами ведомств и агентств исполнительной власти провести расследование на предмет незаконного использования федеральных грантов для поддержки лоббистской деятельности" и принять соответствующие меры. Глава Минюста США в течение 180 дней должна будет отчитаться Трампу о проделанной работе.