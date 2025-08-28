Пентагон заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

По словам главы ведомства Пита Хегсета, существует опасность применения дронов для ударов по ВС США

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Пентагон создает рабочую группу по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Нет сомнений, что угрозы для нас со стороны враждебных беспилотников растут с каждым днем", - отметил он в видеообращении, опубликованном в X. "Мы видим это на поле боя в отдаленных местах и на своих границах", - добавил министр.

По словам Хегсета, есть опасность применения беспилотников для ударов по американским силам и для нарушения воздушного пространства США. "Вот почему сегодня я поручаю министру Армии (сухопутных войск США - прим. ТАСС) официально создать совместную межведомственную рабочую группу <...>. Это новая объединенная группа, в которой соберут лучших специалистов из всех наших ведомств для реагирования на эти угрозы и восстановления контроля над нашим небом", - добавил шеф Пентагона. Он уточнил, что группа будет "противодействовать БПЛА".

Хегсет отметил, что США рассчитывают "опередить соперников" в этой сфере.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно ускорить разработку и тестирование американских технологий с целью наращивания производства и экспорта американских дронов. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных дронов. В июле телеканал Fox News сообщил, что Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере. Трамп не раз отмечал, что ВС США изучают опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине.