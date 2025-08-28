В канадском МИД утверждают, что меры обусловлены "вмешательством России в дела Молдавии в преддверии парламентских выборов"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Канада ввела санкции против 16 физических лиц и 2 организаций из Молдавии, среди которых глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и оппозиционный блок "Победа". Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении канадского МИД.

Как утверждается в документе, принятые меры обусловлены "вмешательством РФ в дела Молдавии в преддверии следующих парламентских выборов, которые состоятся 28 сентября 2025 года".

"Эти [физические и юридические] лица принимали активное участие в скоординированных действиях, нацеленных на дестабилизацию демократически избранного правительства Молдавии. Они связаны с политиком и бизнесменом [лидером блока оппозиционных партий "Победа"] Иланом Шором, находящимся под санкциями Канады", - утверждается в заявлении.

В санкционный список также попали ассоциация "Щит народа" и ее лидер Кирилл Гузун, советник главы Гагаузии Михаил Влах, экс-глава автономии, руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, заместитель главы управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов, первый заместитель главы региона Илья Узун, замглавы автономии Виктор Петров, ряд других физических лиц.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, учрежденная президентом страны Майей Санду прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает прозападную политику. В парламент, согласно соцопросам, также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

К этим парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор". На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставившие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.