Немецкое издательство намерено увеличить объем производства благодаря ежедневным предзаказам

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Выпуск 2,5 тыс. монет с изображением президента РФ Владимира Путина планируется в настоящее время. Благодаря ежедневным поступлениям предзаказов немецкое издательство Compact намерено увеличить объем производства, сообщил ТАСС корреспондент журнала Доминик Райхерт.

Ранее стало известно, что немецкий политический журнал Compact объявил о выпуске монеты в честь Путина. Сувенир выполнен из серебра. На нем присутствует портрет российского лидера и подпись "патриот Владимир Путин" (Patriot Wladimir Putin). Из описания продукта следует, что он символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом". Уточняется, что в продажу монета поступит в конце сентября.

"В настоящее время мы планируем выпустить 2,5 тыс. монет с изображением Путина. Но у нас уже есть более 800 предварительных заказов, и каждый день поступают новые, поэтому мы планируем увеличить производство. В отличие от некоторых других наших монет, эта не выпущена ограниченным тиражом, поэтому мы будем продолжать выпускать ее до тех пор, пока на нее будет спрос", - сообщил собеседник агентства.