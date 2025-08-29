С таким заявлением выступил замглавы ведомства

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Китай и Россия поддерживают друг с другом самые стабильные стратегические связи и будут вносить еще больший вклад в прогресс всего человечества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"В нынешнем неспокойном и претерпевающем изменения мире китайско-российские отношения - самые стабильные, зрелые и стратегически значимые связи, поддерживаемые между крупными державами, - подчеркнул он на пресс-конференции. - Китай и Россия будут придерживаться правильной исторической точки зрения на Вторую мировую войну, защищать достижения победы, продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху, вносить еще больший вклад в прогресс человечества".

Замглавы МИД КНР напомнил, что 80 лет назад народы Китая и России принесли огромную жертву ради победы в мировой антифашистской войне, внесли "значительный исторический вклад в создание послевоенного международного порядка".

Китайский дипломат также заявил, что Пекин активно содействует созданию надежной основы для укрепления отношений между ведущими державами. Он подчеркнул, что подобное взаимодействие характеризуется "мирным сосуществованием, всеобщей стабильностью и сбалансированным развитием".