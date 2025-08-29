Председатель Республики Си Цзиньпин поддерживает стратегические контакты с лидерами всех стран, отметил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Китайская дипломатия при взаимодействии с другими странами на уровне их лидеров способствует поддержанию глобальной стабильности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

"Председатель КНР Си Цзиньпин поддерживает тесные стратегические контакты с лидерами всех стран, продвигает дружественное взаимодействие с их народами. <…> Это придает силу миру, стабильности и прогрессу на нашей планете, где происходит множество перемен и потрясений", - сказал замминистра на пресс-конференции.

Ма Чжаосюй напомнил о тесных дипломатических контактах между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, а также с лидерами других государств. Как отметил замглавы МИД КНР, тем самым высшее руководство страны "глубоко раскрывает концепцию человеческого сообщества с единой судьбой". По словам Ма Чжаосюя, китайская сторона подобным образом постоянно углубляет международный консенсус, укрепляет контакты ради взаимовыгодного сотрудничества.