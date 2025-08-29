Ранее лидер КНДР не принимал участия в мероприятиях с участием глав множества государств, отмечают СМИ

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак назвал беспрецедентным ожидаемое участие председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в предстоящем параде в Пекине из-за присутствия других глав государств.

"Это довольно беспрецедентно. Он не ездил на такие мероприятия", - сказал Ви Сон Лак в интервью южнокорейской радиостанции CBS. СМИ подчеркивают, что лидер КНДР впервые с момента прихода к власти в 2011 году примет участие в многостороннем дипломатическом событии. Это будет 11-я зарубежная поездка Ким Чен Ына, до этого он уже четыре раза посещал Китай.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын нанесет визит в Китай для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Как информировала китайская сторона, на торжества в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии прибудут лидеры и главы правительств 26 государств. Республику Корея представит спикер Национального собрания У Вон Сик - второй человек в государственной иерархии.

Южнокорейский телеканал SBS указывает, что лидер КНДР "впервые за 45 лет снова появится" на многостороннем дипломатическом событии. Основатель народной республики и дед Ким Чен Ына - Ким Ир Сен - бывал на парадах в Пекине, посещал многосторонние мероприятия в СССР, Индонезии и Югославии. Его преемник Ким Чен Ир, как отмечает телеканал, многосторонних событий старался избегать.

"Участие Пхеньяна в таких форумах, как ШОС, теперь может перестать быть невообразимым", - заявил газете "Чосон ильбо" высокопоставленный сотрудник Института исследований в сфере стратегий национальной безопасности Республики Корея Ду Чжин Хо.