Заместитель министра иностранных дел сообщил о намерении Китая усилить партнерство и работать над продвижением сотрудничества

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Китай открыт для взаимодействия с Евросоюзом по развитию отношений и устранению разногласий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

"Китай готов углублять стратегические коммуникации с ЕС, укреплять взаимопонимание и доверие, усиливать наше партнерство, расширять взаимную открытость, надлежащим образом урегулировать трения и разногласия, стремиться к продвижению китайско-европейских отношений", - сообщил он на пресс-конференции.

Замглавы МИД напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе недавней встречи с руководством Евросоюза "глубоко обобщил" опыт, который за последние полвека был накоплен в ходе сотрудничества между Пекином и европейской стороной. Ма Чжаосюй указал на необходимость укрепления взаимного уважения, отметив важность стремления обеих сторон к нахождению точек соприкосновения, открытому сотрудничеству и взаимной выгоде.