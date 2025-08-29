МИД КНР: мир поддерживает усилия Китая по противоборству сепаратистам на Тайване

По словам заместителя министра, стремление КНР к национальному воссоединению получило поддержку в международном сообществе

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Международное сообщество выступает в поддержку усилий КНР по противодействию сепаратистским силам на острове Тайвань. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

"Противодействие китайского народа деятельности тайваньских сепаратистов, его справедливое стремление к национальному воссоединению получили широкое понимание и поддержку со стороны международного сообщества", - сказал он на пресс-конференции.

Как уточнил замглавы МИД КНР, вопрос Тайваня затрагивает ключевые интересы Пекина, а защита суверенитета, безопасности и интересов развития родины - "священная миссия китайской дипломатии". Он отметил, что приверженность мировой общественности принципу "одного Китая" стала "более прочной".

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть: тайваньский вопрос - исключительно внутреннее дело КНР, он не допускает никакого внешнего вмешательства, - заявил Ма Чжаосюй. - Попытки некоторых внешних сил использовать Тайвань для сдерживания Китая - это игра с огнем, а те, кто так поступают, неизбежно обожгутся. Тенденция к воссоединению нашей страны необратима".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР.