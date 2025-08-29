Токаев призвал к укреплению мира и безопасности и ядерному разоружению

Президент Казахстана отметил, что народ страны стал жертвой последствий атомных испытаний, и эта трагедия не должна повториться

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал мировое сообщество укреплять мир и безопасность, а также добиваться ядерного разоружения и отказа от ядерных испытаний.

"Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность - это высшие ценности, объединяющие все человечество ", - написал он на своей странице в X по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, учрежденного по инициативе Казахстана.

Международный день действий против ядерных испытаний был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2009 года (резолюция 64/35) по инициативе Казахстана. Выбор даты связан с закрытием 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане, одного из крупнейших в мире.

День отмечается ежегодно с 2010 года. В его рамках проходят симпозиумы, конференции, выставки, лекции. Они призваны информировать людей о последствиях испытаний ядерного оружия и активизировать усилия ООН, государств, межправительственных и неправительственных организаций и гражданского общества по прекращению ядерных испытаний.