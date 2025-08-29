В маневрах будут задействованы около 40 тыс. военнослужащих

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Страны Балтии и Польша проведут в сентябре учения с участием до 40 тыс. военнослужащих. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил командующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

"В качестве зеркального ответа на белорусско-российские учения "Запад" страны Балтии и Польша проведут региональные маневры, в которых будет задействовано около 40 тыс. солдат", - сказал он.

Командующий обозначил масштаб учений в Литве. "Учения "Пяркуно гряусмас" в несколько этапов запланированы на сентябрь и октябрь. В них примут участие около 10 тыс. наших солдат и около 6 тыс. военнослужащих союзников по НАТО", - отметил генерал.