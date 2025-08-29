Каллас назвала поддержку ВПК Украины вкладом ЕС в "гарантии безопасности"

По словам главы дипслужбы, министры "рассмотрят, как подготовить изменение мандата существующих миссий ЕС"

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Евросоюз считает своим вкладом в "гарантии безопасности" для Украины тренировочную миссию для ВСУ, военную миссию и поддержку военной промышленности Киева. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген.

"Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне - это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности", - заявила она. По ее словам, министры "рассмотрят, как подготовить изменение мандата существующих миссий ЕС", чтобы они были готовы к продолжению милитаризации Украины в случае заключения мира.

При этом Каллас призвала больше думать о поставках оружия Киеву сейчас, пока конфликт продолжается. "Украине нужна военная поддержка прямо сейчас. У нас есть снарядная инициатива, которая истекает в конце года, и мы обсуждаем, как ее продлить. Им остро нужны снаряды и им остро нужны системы ПВО, это главное, что мы будем обсуждать. Мы должны готовиться к событиям после конфликта, но это не близко", - сказала она.