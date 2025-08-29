Тереса Рибера подчеркнула, что Евросоюз не прекратит расследование против американских технологических гигантов из-за угроз президента США

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен быть готов разорвать торговое соглашение с США, если президент страны Дональд Трамп не прекратит давление на сообщество из-за закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Такое мнение высказала заместитель председателя Еврокомиссии Тереса Рибера, ответственная за вопросы конкуренции.

"Мы можем быть добрыми, вежливыми, пытаться найти способы решения проблем и устранения разногласий, но мы не можем соглашаться на все, что они (США - прим. ТАСС) требуют. Мы не можем подчиняться воле третьей страны", - заявила она в интервью британскому изданию Financial Times. Замглавы ЕК добавила, что сообщество "не может поступиться своими ценностями только ради того, чтобы учесть опасения других" стран.

Рибера отдельно подчеркнула, что ЕС не прекратит расследование против американских технологических гигантов из-за угроз Трампа. По ее словам, эти компании "получают огромную прибыль на этом (европейском - прим. ТАСС) рынке, и они [должны] подчиняться тем же законам и правилам, что и любой другой игрок, независимо от того, где находится их штаб-квартира".

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести дополнительные пошлины на товары из тех стран, чьи цифровые правила, по его мнению, дискриминируют американские компании. Помимо этого, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа обсуждает возможность введения санкций против Европейского союза или представителей европейских стран из-за DSA.

Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над 19 платформами, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими. Если компании не будут соблюдать закон, то им грозит штраф до 6% глобальной выручки.