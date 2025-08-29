Экс-глава Гагаузии заявила, что санкции Канады против нее ввели из-за Кишинева

Ирина Влах выразила сожаление, что "внешняя политика Республики Молдова сводится лишь к отчаянным попыткам дискредитировать политических оппонентов ПДС"

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Бывшая глава Гагаузии и один из лидеров оппозиционного "Патриотического блока" Ирина Влах заявила, что Канада ввела санкции против нее по просьбе президента Молдавии Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

"С недоумением обнаружила свое имя в санкционном списке Канады. Произошедшее не поддается логическому объяснению. Могу лишь предположить, что канадские власти были преднамеренно введены в заблуждение теми, кто уже некоторое время пытается вписать мое имя в определенный контекст, делая сомнительные ассоциации. Разумеется, я потребую официальных объяснений относительно принятого решения, хотя уверена: рано или поздно выяснится, что все следы ведут… в Кишинев", - написала Влах в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Она выразила сожаление, что "внешняя политика Республики Молдова сводится лишь к отчаянным попыткам дискредитировать политических оппонентов ПДС". "Все это выглядит жалко и позорно! Но все это до 28 сентября", - заключила Влах.

МИД Канады сообщил о санкциях, которые введены против 16 физических лиц и 2 организаций из Молдавии, среди которых Влах, нынешняя глава Гагаузии Евгения Гуцул и оппозиционный блок "Победа". Как говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства, принятые меры обусловлены "вмешательством РФ в дела Молдавии в преддверии следующих парламентских выборов, которые состоятся 28 сентября 2025 года".

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, учрежденная Санду ПДС может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейскую политику, но критикует антироссийский курс Санду. В парламент, согласно соцопросам, также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

К этим парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор". На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставившие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.