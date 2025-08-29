Замглавы ЕК назвала позорной реакцию ЕС на действия Израиля в секторе Газа

Тереса Рибера также призвала к более решительным действиям, так как, по ее словам, "это один из тех вопросов, которые история не забудет"

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен начать предпринимать конкретные действия для оказания давления на Израиль из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера, ответственная за вопросы конкуренции.

"Нам нужно провести оценку, работать и бороться, чтобы добиться чего-то значимого, потому что время на исходе", - сказала она в интервью газете Financial Times (FT). Рибера добавила, что у нее "есть длинный список того, что должно сделать сообщество, <...> но на данный момент не удается добиться того, чтобы большинство требовало конкретных действий". Она назвала такую ситуацию позорной, отмечает FT.

Ряд стран, в том числе Венгрия и Германия, выступают против оказания давления на еврейское государство, а ЕК не стала выносить на рассмотрение вопрос разрыва ассоциации ЕС с Израилем, пишет газета.

Еврокомиссия 28 июля рекомендовала приостановить участие Израиля в научно-исследовательской программе Horizon Europe. Обоснованием для такого решения в ЕК назвали действия Израиля в секторе Газа, которые, как считают в Брюсселе, нарушают международное право и права человека.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинского радикального движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.