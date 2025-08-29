Посол КНР в РФ назвал визит Путина в Китай манифестом в защиту мира

Также Чжан Ханьхуэй заявил, что это важная веха для двусторонних отношений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений и манифестом в защиту мира. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью, опубликованном в новом номере журнала "Евразимут".

"Это манифест эпохи в защиту мира и прогресса человечества, свидетельство продолжения традиционной дружбы наших народов, важная возможность извлечь уроки из прошлого и создать лучшее будущее, что имеет далеко идущее значение. Данное событие обязательно станет важной вехой в анналах двусторонних отношений", - отметил он.

Дипломат напомнил, что в мае этого года председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а скоро состоится визит Путина в Китай для участия в торжественном собрании в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне. "Эти исторические взаимные визиты глав двух государств не только ярко демонстрируют высокий уровень китайско-российских отношений в новую эпоху, но и являются данью глубокого уважения нашей общей исторической памяти и подвигу победы", - подчеркнул посол.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором будут присутствовать президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры целого ряда других стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики.