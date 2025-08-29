Об этом говорят планы разместить европейские войска в стране, считает политик

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Планы разместить европейские войска на Украине говорят о том, что Запад хочет сделать из страны полностью лишенное субъектности и суверенитета государство-лимитроф. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Вопрос о размещении войск стран НАТО на украинской территории поднимается на Западе с маниакальным упорством, отметил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". И это несмотря на то, что Россия не раз заявляла, что никогда на это не пойдет, подчеркнул политик.

"Продвижение НАТО к границам России является одной из главных причин украинского конфликта, но большинство политиков коллективного Запада предпочитают этот очевидный факт игнорировать", - указал он.

"Из планов размещения европейских войск на Украине хорошо видно, что из нее хотят сделать "санитарную зону", государство-лимитроф, начисто лишенную субъектности и суверенитета. Но судьба всех лимитрофов одинаковая - утратив суверенитет, они будут поглощены истинными сторонами конфликта", - объяснил Медведчук.

"Санитарная зона", продолжил политик, не является стороной конфликта, это оружие в руках одной из сторон.

"И когда Зеленский говорит, что с Украиной считаются и ее слышат, он цинично врет. Просто свое предательство и преступные действия по отношению к украинскому народу он пытается показать как достижения и личный героизм", - подчеркнул он.

"Вечная война с Россией нужна не только Зеленскому, но и правителям ряда европейских стран для удержания власти. Отсюда и такая напористость в введении войск в Украину", - заключил Медведчук.