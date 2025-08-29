Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук добавил, что еще несколько человек пока числятся пропавшими, также есть несколько раненых

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число погибших при поражении среднего разведывательного корабля (СРК) "Симферополь" ВМС Украины увеличилось до двух. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук.

"Мы имеем уже второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Плетенчук добавил, что еще несколько человек пока числятся пропавшими, также есть несколько раненых.

28 августа в Минобороны РФ сообщили, что российский безэкипажный катер в устье Дуная поразил СРК "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки корабль затонул. Он стал первым украинским кораблем, уничтоженным при помощи безэкипажного катера.

Позднее в ВСУ признали, что был поражен один из украинских военных кораблей. Тогда сообщалось об одном погибшем.

По данным украинских СМИ, "Симферополь" был заложен на заводе "Кузница на Рыбальском" как рыболовецкий траулер и спущен на воду в апреле 2019 г., а спустя несколько месяцев отбуксирован в Одессу, где дооснащен специальным оборудованием. Первый выход в море в качестве среднего разведывательного корабля совершил 30 января 2020 г. Длина судна 55 м, ширина 10 м, водоизмещение 1,2 тыс. тонн. Скорость 12 узлов, однако эти данные относятся к траулеру, в украинских СМИ отмечают, что скорость СРК может быть выше. Также, по данным местных изданий, "Симферополь" был оснащен новейшей на момент спуска на воду украинской станцией радиотехнической разведки "Мельхиор", созданной специалистами ГП "НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация".