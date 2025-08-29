Чжан Ханьхуэй напомнил, что история культурного обмена между странами берет начало в XVII веке, со времен "Великого чайного пути"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Все больше россиян изучают язык и культуру Китая, это становится прочной основой для взаимопонимания двух стран. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью, опубликованном в новом номере журнала "Евразимут".

"Все больше российских друзей изучают китайский язык и культуру. Стороны регулярно проводят такие мероприятия культурного обмена, как турниры по ушу, вэйци, по гребле на лодках-драконах, выставки каллиграфии, живописи и произведений искусства, а также различные театральные постановки. Это способствует тому, что народы двух стран укрепляют взаимопонимание через культуру и углубляют дружбу в эмоциональном резонансе", - отметил дипломат.

Посол напомнил, что история культурного обмена между Китаем и Россией берет начало в XVII веке, со времен "Великого чайного пути", по которому "шел не только обмен товарами, но и взаимное обогащение культур". "Эти глубокие гуманитарные традиции заложили прочный фундамент китайско-российских отношений в новую эпоху", - добавил он.

В свою очередь, посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью журналу "Евразимут" указал, что "эффективным инструментом углубления двусторонних гуманитарных контактов стали Годы культуры России и Китая, проводимые по решению глав двух государств в 2024-2025 годах". "Одна только российская часть плана этого масштабного проекта включает 230 мероприятий, большинство из которых уже успешно реализовано. Китай посетили ведущие творческие коллективы, крупнейшие отечественные музеи привезли свои коллекции, в том числе и ранее не вывозившиеся за рубеж", - отметил дипломат.

Моргулов выразил уверенность, что "мощный импульс, заданный перекрестными Годами культуры, позволит и после их завершения сохранить высокую интенсивность культурных обменов. "Преемственность реализации этой успешной модели будет обеспечена планируемым проведением в 2026-2027 годах", - заключил он.