Nikkei: Китай уклонился от предложения США о переговорах министров обороны

Пекин не видит пути к улучшению отношений и обращает внимание на агрессивные формулировки главы Пентагона Пита Хегсета

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Китайская сторона уклонилась от предложения Вашингтона провести телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран, что могло бы стать первым военным контактом на высшем уровне с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По его информации, Пекин не видит ясного пути к улучшению отношений и акцентировал внимание на агрессивных формулировках в недавнем выступлении министра обороны США Пита Хегсета. В частности, речь идет о реплике главы Пентагона о том, что "угроза, которую представляет Китай, реальна и может быть неминуемой". Американская сторона же считает более важной ту часть речи, где говорилось о нежелании Вашингтона вступать в конфликт.

Остаются разногласия и по поводу того, с кем Пит Хегсет может провести переговоры. Китайская сторона считает таковым министра обороны Дун Цзюня, в то время как США заинтересованы в диалоге с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, утверждает портал.

В мае на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" Пит Хегсет назвал угрозу со стороны Китая "реальной и неминуемой". Он обвинил Пекин в якобы стремлении к гегемонии в Азии и наращивании военной мощи. При этом Хегсет заявил, что США не стремятся к конфликту, но готовы "сражаться и решительно побеждать", если политика сдерживания провалится.