Израиль не придерживается своих обязательств по соблюдению прав человека, отметил Саймон Харрис

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны признать, что время для слов осуждения в отношении действий Израиля в секторе Газа прошло и Европа должна начать предпринимать конкретные действия по введению рестрикций в отношении еврейского государства. В рамках пересмотра соглашения об ассоциации с Израилем и других договоров ЕС может ввести санкции по 10 различным направлениям, заявил глава МИД Ирландии Саймон Харрис.

"Я хочу четко выразить позицию от лица народа Ирландии, что время слов осуждения должно закончиться, слова осуждения важны, но, очевидно, недостаточны. Мы давно выступаем за переоценку соглашения об ассоциации между Израилем и ЕС, что наконец и происходит. Абсолютно очевидно, что Израиль не придерживается своих обязательств по соблюдению прав человека. Отдельные страны ЕС говорят, что Израилю надо дать время, чтобы изменить ситуацию, но ничего не поменялось. И мир сейчас смотрит на Европу, собирается ли она действовать. Есть 10 разных областей, определенных Европой, в которых возможно применить санкции или другие меры в отношении Израиля", - сказал Харрис по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.

Он добавил, что намерен обсудить возможные рестрикции с представителями всех стран Евросоюза в ходе встречи. Цель потенциальных санкций - добиться прекращения огня в секторе Газа, обеспечения поставок гуманитарной помощи в анклав, а также возвращения израильских заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. По мнению Харриса, для ЕС настало время подкрепить слова действиями.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в анклаве. 18 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был позже передан еврейскому государству. Через два дня министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, подразделения израильской армии уже начали боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра.