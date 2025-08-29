В ведомстве отметили, что возможные ответные меры Тегерана могут затронуть интересы Германии и немецких граждан

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии призвало граждан страны покинуть Иран на фоне попыток "евротройки" (ФРГ, Великобритания, Франция) восстановить санкции против Тегерана. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Предостерегаем от поездок в Иран. Призываем немецких граждан покинуть Иран", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что "поскольку представители иранского правительства в прошлом неоднократно грозили последствиями в ответ на такой шаг, нельзя исключать, что ответные меры могут затронуть немецкие интересы и немецких граждан". В то же время посольство ФРГ в Тегеране в настоящее время может оказывать консульскую помощь гражданам "только в ограниченном масштабе", добавили в МИД.

В четверг Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск так называемого механизма snapback, который восстанавливает санкции ООН в связи с истечением срока действия резолюции Совета безопасности ООН, принятой в поддержку ядерной сделки 2015 года. Это произошло после переговоров представителей Ирана и "евротройки" в Женеве 26 августа, которые закончились безрезультатно. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры с Ираном в течение 30 дней для продления действия резолюции. Власти исламской республики ранее пригрозили выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций.