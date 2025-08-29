Воссоединение Молдавии и Приднестровья возможно только на условиях федерации

Отношения между Кишиневом и Комратом значительно обострились после выборов главы Гагаузии в 2023 году

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Приднестровья могут рассматривать воссоединение с Молдавией только на условиях федерации. Об этом заявил на пресс-конференции президент непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя ситуацию вокруг Гагаузской автономии.

"Я убежден, если и строить некое общее государство под названием Молдова, оно должно быть исключительно федеральное либо конфедеративное, иначе оно не выживет. Пример - автономия Гагаузии", - сказал Красносельский.

"Мы давно наблюдаем за Гагаузией и видим, что постепенно автономия превращается в часть унитарного государства, абсолютно без своих прав. Конечно, нас это настораживает, мы делаем соответствующие выводы. Это наше право, и, естественно, мы на этом тоже делаем акцент в переговорном процессе. То есть показываем, что такое автономия", - отметил он.

Отношения между Кишиневом и Комратом значительно обострились после выборов главы Гагаузии в 2023 году, на которых победила представитель оппозиции Евгения Гуцул. Она заявила о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит прозападное правительство Молдавии. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, затем увеличить налоговую нагрузку на автономию, лишить ее полномочий в сфере юстиции. Давление также оказывалось на предшественников Гуцул на этом посту. Они обвиняли Молдавию в нарушении закона об особом правовом статусе Гагаузии 1994 года, где были закреплены договоренности, согласно которым гагаузы отказались от построения независимого государства.

В 2003 году руководство Молдавии и Приднестровья разработало план приднестровского урегулирования, который предусматривал федерализацию Молдавии. Это было сделано при посредничестве Дмитрия Козака, который тогда занимал пост заместителя главы президентской администрации. Однако в последний момент под давлением посольства США третий президент Молдавии Владимир Воронин отказался подписать документ.

При этом сегодня в отношениях с Кишиневом Тирасполь придерживается результатов референдума 2006 года, на котором 97% участников поддержали независимость от Молдавии с последующим вхождением в состав России. Он стал ответом на принятый Молдавией без консультаций с Тирасполем закон 2005 года, определяющий будущий статус Приднестровья только в рамках единой Молдавии.