Это явная месть государства этому человеку и назидание всем остальным, указал Вадим Красносельский

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал показательной расправой судебный процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Комментируя эту ситуацию на пресс-конференции, он также назвал чрезмерным вынесенный ей приговор.

"Это дело экономическое по большей части. И семь лет лишения свободы - это много с точки зрения правоприменительной практики, судебной практики. Есть другие виды наказания: условное, со отсрочкой исполнения, штрафы, а тут семь лет. Это очень настораживает. Это много. Это явная месть государства данному человеку и назидание всем остальным", - сказал Красносельский.

Суд над Гуцул состоялся 5 августа. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим, а ее адвокаты направили обращение в Апелляционную палату Кишинева. Гуцул заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения главы Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.