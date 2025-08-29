Президент непризнанной республики Вадим Красносельский указал на эскалацию напряженности в отсутствие переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США)

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Приднестровья надеются, что после парламентских выборов в Молдавии появится возможность возобновить переговоры об урегулировании отношений между двумя берегами Днестра. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

Он указал на эскалацию напряженности в отсутствие переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

"Это и газовый кризис, это энергетический кризис, это и иные кризисы, которые могут только возникнуть. <…> Мы за возобновление работы формата "пять плюс два", - отметил президент на пресс-конференции, комментируя ожидания от результатов голосования 28 сентября.

"Я диалога хочу. Я готов говорить с любыми партиями, с любыми лидерами, потому что - я уже это говорил - любые вопросы должны решаться за столом переговоров, как бы ни было сложно", - добавил Красносельский.

По его словам, прерванный в 2019 году диалог существенно обострил отношения между Тирасполем и Кишиневом, который прибег к экономическому давлению на регион. При этом он заметил, что, несмотря на воинственную риторику комментаторов на молдавских телеканалах, предпосылок для решения конфликтов силой пока нет.

"Еще раз возвращаясь к молдавским политическим элитам: я не вижу их стремления воевать с Приднестровьем. Слава богу. Но, конечно, надо чуть-чуть скорректировать определенные провокационные каналы, которые любят порассуждать, накрутить, создать эскалацию", - сказал Красносельский.

Сегодня Тирасполь призывает к возобновлению переговоров на всех площадках, включая формате "пять плюс два". Эту позицию разделают также Россия и ОБСЕ.

О парламентских выборах в Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, учрежденная президентом страны Майей Санду прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает прозападную политику. В парламент также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

К этим парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор". На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставившие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.