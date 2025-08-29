Подписанные меморандумы между Арменией и США будут действовать год

Их можно продлить три раза

ЕРЕВАН, 29 августа. /ТАСС/. Подписанные в Вашингтоне 8 августа три меморандума о взаимопонимании между Арменией и США, предполагающие углубление стратегического партнерства в трех ключевых сферах, будут действовать один год с правом продлевать их три раза. Это следует из текста документов, которые опубликовал кабмин Армении.

В ходе двухсторонней встречи в Белом доме премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп 8 августа подписали меморандумы о партнерстве в наращивании потенциала проекта "Перекресток мира", который подразумевает разблокирование региональных коммуникаций, о партнерстве в области энергетической безопасности и об инновационном партнерстве в области биотехнологий и полупроводников.

Во всех трех меморандумах отмечается, что они вступили в силу с даты подписания, действуют в течение одного года и будут еще три раза продлеваться, если одна из сторон не заявит о намерении прекратить сотрудничество.

Армения и США также договорились назначить контактных лиц для реализации пунктов меморандумов и проводить регулярные консультации. Кроме того, стороны меморандумов смогут вносить поправки в подписанные документы, следует из текста.