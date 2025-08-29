Он не должен служить основанием для того, чтобы втягиваться в военные действия, считает глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 29 августа. /ТАСС/. Конфликт между Украиной и Россией не представляет угрозы для безопасности стран Евросоюза и НАТО и не должен служить основанием для того, чтобы втягиваться в военные действия. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на ежегодном политическом фестивале "Транзит" в Тихани на берегу озера Балатон.

Он отметил, что не согласен с утверждениями европейских политиков о том, будто Украина в конфликте с Россией "защищает безопасность Европы". "Это огромная политическая ложь, что европейские страны, которые являются членами ЕС или НАТО, подвергаются угрозам. Я не считаю это реальной угрозой их безопасности. Если на нас не нападают, то это не наша война, а украинская, поэтому они сражаются не за нас", - заявил глава МИД, выступление которого транслировалось венгерскими телеканалами.

"Мы это не начинали, мы не несем за это ответственности, и мы не будем принимать участия в этой войне, но мы должны быть готовы к тому, что может произойти самая жесткая провокация со стороны Киева, чтобы втянуть нас в войну", - отметил Сийярто.

Он подтвердил, что Венгрия намерена, "во-первых, по-прежнему оставаться в стороне от войны, а во-вторых, придерживаться стратегии экономического нейтралитета". Как ранее поясняло правительство страны, эта стратегия предусматривает развитие взаимовыгодных экономических отношений как с союзниками на Западе, так и с партнерами на Востоке.

По словам министра, это "необходимо для того, чтобы Венгрия была безопасной, успешной, сильной страной и не участвовала в войне". "Это непростая задача, потому что все в Европе хотят заставить нас делать прямо противоположное", - добавил Сийярто.