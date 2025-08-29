За время мобилизации там сложился негативный образ сотрудника военкомата, также нередки случаи поджогов и повреждения автомобилей, находящихся на балансе украинской армии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Профильный комитет Верховной рады рекомендовал принять законопроект, который вводит уголовную ответственность для гражданских лиц за угрозы насилием в адрес военнослужащих или членов их семей. Документ размещен на сайте украинского парламента.

Авторами инициативы выступили несколько депутатов во главе с руководителем комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом. Предлагается также дополнить Уголовный кодекс Украины отдельной статьей об угрозах или насилии в отношении военнослужащего и оскорблении его чести и достоинства.

По этой статье оскорбление чести и достоинства военнослужащего или его близких родственников будет караться штрафом от 17 тыс. до 68 тыс. гривен ($412 - $1,5 тыс. по курсу Нацбанка Украины), общественными работами или ограничением свободы на срок от года до трех лет. За угрозы насилием в адрес военного или его родственников, а также угрозы уничтожения или порчи их имущества предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет или ограничения свободы на аналогичный срок. За умышленное причинение побоев и легких телесных повреждений можно будет получить от трех до семи лет тюрьмы, тяжких - от пяти до восьми лет. Если эти действия совершены повторно или группой лиц, то наказание составит до восьми до 12 лет лишения свободы.

На Украине за время мобилизации сложился негативный образ сотрудника военкомата, также нередки случаи поджогов и повреждения автомобилей, находящихся на балансе украинской армии. Сотрудников ТЦК стали называть "людоловами". Видео инцидентов с попытками силовой мобилизации попадают в местные соцсети практически ежедневно. В мессенджерах создаются группы, где люди предупреждают друг друга о местах появления сотрудников военкоматов, а прохожие, как правило, стараются помочь мужчинам, которых пытаются задержать. Массовые нарушения признал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, который был вынужден констатировать, что насилие в военкоматах приобрело системный характер.