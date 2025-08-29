Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила завод по производству беспилотников компании Origin Robotics в Латвии

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. 19 из 27 государств ЕС уже выбрали все предложенное Еврокомиссией финансирование в €150 млрд на производство оружия по плану SAFE, бывшего фонда "Перевооружить ЕС". Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Латвии.

"Я очень счастлива, что 19 стран ЕС уже обратились за финансированием по плану SAFE, и особенно потому, что они уже подписались на всю сумму в €150 млрд", - заявила фон дер Ляйен.

В Латвии глава Еврокомиссии посетила завод по производству беспилотников компании Origin Robotics, которая получает финансирование Еврокомиссии и продукция которой отправляется на Украину для использования против России.

Глава Еврокомиссия ранее объявила, что с 29 августа по 1 сентября посетит 7 "прифронтовых стран ЕС", подразумевая под этим государства, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной, исключив при этом из них Венгрию и Словакию. Латвия стала первой страной, которую фон дер Ляйен посетила в рамках этой поездки.