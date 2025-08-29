Цель постановления, добавил депутат Ярослав Юрчишин, "войти в сентябрь с восстановленным уровнем открытости нашего парламента"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Постановление о возобновлении трансляции заседаний и снятии временного моратория на новости из Верховной рады отправлено в парламент на регистрацию. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин.

"Соавторами выступили 76 депутатов из всех фракций и внефракционные", - написал он в Telegram-канале. Документ, по его словам, должен пройти следующие этапы: "получение номера постановления, решение согласительного совета по рассмотрению вопроса в кратчайшие сроки, <...> голосование [на заседании Рады] и возобновление трансляций уже со 2 сентября, потому что это постановление вступает в силу после подписания спикером".

Цель постановления, добавил Юрчишин, "войти в сентябрь с восстановленным уровнем открытости нашего парламента".

Прямые трансляции заседаний Верховной рады запрещены с февраля 2022 года якобы из соображений безопасности, тогда же в парламент перестали пускать журналистов. С тех пор единственным исключением стала трансляция заседания 31 июля 2025 года по вопросу восстановления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).