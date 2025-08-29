Патриотический блок обещал избирателям Молдавии нейтралитет и демилитаризацию

Секретарь Партии коммунистов республики Константин Старыш отметил, что в национальных интересах страны сотрудничество с такими региональными объединениям, как Евразийский экономический союз, БРИКС и ШОС

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Сбалансированную внешнюю политику, нейтралитет и демилитаризацию предложили молдавским избирателям лидеры Патриотического блока, который наблюдатели называют главным оппонентом прозападной Партии действия и солидарности (ПДС) на предстоящих 28 сентября парламентских выборах.

"Мы обязуемся сохранить прочный и устойчивый мир в Молдове, базируясь на принципе постоянного нейтралитета. Мы откажемся от безумной и бессмысленной милитаризации <…>. Мы откажемся от агрессивной враждебности и неэффективной векторности во внешней политике", - сказал на церемонии старта избирательной кампании блока в своем выступлении секретарь Партии коммунистов Республики Молдова Константин Старыш.

По его словам, в национальных интересах Молдавии сотрудничество с такими региональными объединениям, как Евразийский экономический союз, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. "Любой интеграционный процесс должен быть осознанным выбором народа страны и не может провоцировать внешние политические конфликты, тем более со стратегическими традиционными партнерами Молдовы. Сотрудничество с Европейским союзом и другими геополитическими объединениями будет основываться на строгом следовании национальным интересам", - отметил он.

Лидеры блока заверили, что добьются снижения цен на энергоносители за счет заключения прямых долгосрочных контрактов с поставщиками, открытия российского рынка для молдавских аграриев.

Сегодня в Молдавии стартовала избирательная кампания к парламентским выборам 28 сентября. Ранее Центризбирком Молдавии уже завершил прием заявок на участие в выборах от потенциальных кандидатов. На сегодняшний день к ним были допущены 24 конкурента, среди которых 15 политических партий, 4 избирательных блока и 5 независимых кандидатов. В "Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы" вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова под руководством Владимира Воронина, партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева и бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая ПДС может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС также блок "Альтернатива", который поддерживает прозападную политику. В парламент также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.